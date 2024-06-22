Силы ПВО сбили 12 ракет и 13 дронов во время ночной атаки врага на Украину

В ночь на 22 июня российские террористы устроили массированную воздушную атаку на Украину, запустив 16 ракет и 13 дронов-камикаде Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 25 воздушных целей: 12 ракет и 13 "шахедов".

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Об этом сообщил в Telegram командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук. Он отметил, что среди сбитых целей:

– 7 крылатых ракет Х-101/Х-555;

– 4 крылатые ракеты "Калибр";

– 1 крылатая ракета "Искандер-К";

– 13 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

В целом оккупанты применили 16 ракет разных типов и 13 ударных БпЛА:

– 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС из Саратовской обл. РФ;

– 2 крылатые ракеты "Искандер-К" из Крыма;

– 4 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;

– 13 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска в РФ и Балаклавы в Крыму.

Напомним, ночью группа российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустила по Украине крылатые ракеты Х-101/Х-555. С 3:30 до 05:06 воздушная тревога была объявлена во всех регионах страны. В это время также продолжалась атака на Украину дронов-камикадзе типа Shahed-136.

В целом, под атакой находились Луцк, отдельные объекты Франковщины, Львовщины, Киевщины, Винницкой области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что оккупанты нанесли ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры области, там возник пожар. Руководитель Волынской ОВА Юрий Погуляйко отметил, что в регионе также были зафиксированы враждебные воздушные цели, по ним отработала ПВО. Данных о пострадавших пока не поступало.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Прошлой ночью россияне атаковали территорию Украины четырьмя ракетами X-59/X-69. Дроны-камикадзе захватчики не применяли. Впрочем, защитники неба над Украиной каждую ночь готовятся отбивать самые разные вражеские атаки.

– В Госдепе США объяснили, что решение предоставить Украине приоритет в поставках ракет в системы ПВО связано с тем, что войска России усилили атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Москва хочет оставить украинцев без тепла и света зимой, поэтому страна нуждается в большей защите от ракетных обстрелов.