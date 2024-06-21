РФ хочет оставить Украину без света и тепла: Госдеп объяснил решение ускорить поставки ракет для ПВО

Решение США предоставить Украине приоритет в поставках ракет к системам противовоздушной обороны связано с тем, что войска России усилили атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Москва хочет оставить украинцев без тепла и света зимой, поэтому страна нуждается в большей защите от ракетных обстрелов.

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Об этом сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер в четверг, 20 июня, передает Укринформ. Так он прокомментировал заявление Белого дома о том, что Вашингтон предоставит приоритет поставке зенитных ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS Украине перед другими государствами. Поставки ракет к системам противовоздушной обороны другим странам будут отсрочены.

По словам представителя Госдепа, решение об усилении поставок Силам обороны Украины ракет для ПВО за счет заказов из других стран было принято после обсуждений с украинской стороной. Представители Украины отметили, что ракеты для ПВО – первоочередная потребность страны.

"Мы общались с украинским правительством о том, что им нужно. Мы видели, как российские войска обстреливали украинские города. Видели, как они обстреливали энергетическую инфраструктуру и четко демонстрировали, что хотят отрезать (украинцев. – Ред.) от света и отопления, когда наступит зима", – отметил Миллер.

Соединенные Штаты, по его словам, понимают, что Украина остро нуждается в усилении ПВО. Поэтому вместе с партнерами удалось достичь договоренности о способах обеспечения таких потребностей.

"Это включает поставки дополнительных систем со всего мира для улучшения противовоздушной обороны Украины, а также предусматривает обеспечение работы уже предоставленных систем", – пояснил Миллер.

Ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты отложили поставки Швейцарии управляемых ракет PAC-3 MSE для Patriot на 300 миллионов франков. Контракт был заключен еще осенью 2023 года, но теперь американцы в ущерб стране-партнеру планируют поставлять указанные ракеты прежде всего в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне пояснили, что приоритетные поставки Украине боеприпасов для Patriot и NASAMS будут означать ускоренное получение ракет, необходимых для защиты украинской инфраструктуры от атак России. Страна-агрессор стремится уничтожить ее до зимы.

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