Украина в первую очередь: США отложили поставки Швейцарии ракет для ЗРК Patriot

Федеральное правительство Швейцарии заказало у Соединенных Штатов дополнительные управляемые ракеты PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны Patriot на 300 миллионов франков. Сроки выполнения соглашения уже подошли, но США отложили поставки Швейцарии ракет.

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Контракт Швейцарии и США был заключен еще осенью прошлого года. Но сейчас американцы в ущерб для Швейцарии планируют поставлять указанные ракеты в первую очередь в Украину, сообщает Blick.

"Швейцарии придется ждать дольше, несмотря на действующие контракты. Как долго – неизвестно. Ясно одно: мировой спрос значительно превышает мощности производства ракет Patriot. Ожидается, что США официально сообщат о своем решении в предстоящий вторник", – отмечает издание.

Ранее Германия предлагала Швейцарии свои ПВО (вместе с ракетами) для того, чтобы направить американские Patriot в Украину. Такой "кольцевой обмен" вооружением неоднократно был реализован в 2023 году между странами-партнерами Украины. Однако теперь все украинские партнеры предпочитают отойти от практики "кольцевого обмена" в пользу прямых поставок.

Так или иначе, но в отношении ракет Patriot, вместо "кольцевого обмена" будет прямая поставка из США в Украину, утверждает издание.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден недавно одобрил передачу Украине еще одной ракетной системы Patriot. Система находится в Польше.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский анонсировал положительные решения по передаче Украине 2-3 систем Patriot.

В тот же день в Германии пообещали Украине десятки ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot.