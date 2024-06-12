Байден одобрил передачу Украине еще одного Patriot, а Норвегия выделит €240 млн: как усилится ПВО

Президент США Джо Байден одобрил передачу Украине еще одной ракетной системы Patriot. Соответствующее решение было принято на прошлой неделе: система находится в Польше.

Об этом сообщает издание The New York Times. Между тем в министерстве обороны Норвегии анонсировали выделение 240 млн евро на усиление противовоздушной защиты Украины от российских атак.

Издание The New York Times со ссылкой на чиновников Белого дома и военных сообщило, что Байден одобрил размещение еще одной ракетной системы Patriot в Украине. Решение обусловлено необходимостью усилить защиту Украины от становящихся все более жестокими воздушных атак России.

"Решение Байдена было принято на прошлой неделе, по словам официальных лиц, после серии встреч на высоком уровне и внутренних дебатов по поводу того, как удовлетворить неотложные потребности Украины в усиленной противовоздушной обороне, не ставя под угрозу боеготовность США", – говорится в сообщении.

Система, которую планируется доставить в Украину, находится в Польше: там она защищала ротационные силы американских войск, которые будут возвращаться в США.

"По словам официальных лиц США, система может быть развернута на передовой в Украине в ближайшие несколько дней, в зависимости от обслуживания или модификаций, в которых она нуждается. Одно из лучших средств противовоздушной обороны Соединенных Штатов, Patriot включает мощную радиолокационную систему и мобильные пусковые установки, стреляющие ракетами по средствам воздушного нападения", – отмечает издание.

Patriot является одной из самых дефицитных систем в арсенале США. Один из представителей Пентагона сообщил журналистам, что американская армия развернула лишь 14 из них в Соединенных Штатах и по всему миру.

"У американцев также есть Patriot, и две из этих стран направили пару в Украину, но официальные лица США говорят, что надеются, что европейские государства пришлют больше", – пишет The New York Times.

На призыв откликнулись два государства. Германия развернула одну систему Patriot, а канцлер Олаф Шольц заявил, что вторая будет развернута до конца июня. Нидерланды также разместили голландско-американскую батарею в Украине, продолжаются переговоры об отправке второй.

Между тем в министерстве обороны Норвегии заявили, что страна выделит 240 млн евро на усиление украинской ПВО.

"Сегодня Германия подтвердила, что вместе с Норвегией, Данией и Нидерландами профинансирует повторную закупку системы Patriot, чтобы 100 ракет Patriot могли быть быстро переданы Украине. Норвегия выделит 125 миллионов евро на это сотрудничество", – говорится в сообщении.

Напомним, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал положительные решения по передаче Украине 2-3 систем Patriot.

В тот же день в Германии пообещали Украине десятки ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot.