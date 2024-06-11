В Германии пообещали Украине десятки ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot

Украина "уже в ближайшее время" получит 100 ракет-перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot. Такую военную помощь оказывает Германия совместно с Данией, Норвегией и Нидерландами.

Об этом рассказал глава минобороны ФРГ Борис Писториус украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Он уточнил, что Германия уже передала 32 ракеты. Еще 68 должны прибыть в Украину в ближайшее время.

По словам Писториуса, такое решение было принято после того, как немецкому чиновнику пришлось своими глазами увидеть последствия российских ударов по Украине. Напомним, что недавно министр обороны Германии был в Одессе.

"И особенно после того, как я увидел, насколько критически важна противовоздушная оборона Украины для выживания, сегодня я имею удовольствие объявить о поставках значительного количества перехватчиков для Patriot – не менее одной сотни", – сказал Писториус.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме указанных ракет, Германия передает еще одну систему Patriot, и качественные немецкие системы IRIS-T.

В целом, новый оборонный пакет Украины от ФРГ стоит более 700 млн евро, уточнил Владимир Зеленский.

"Сегодня время измеряется жизнями наших людей. И то, что вы сократили дни, иногда недели (обучения украинских военных и передачи вооружения. – OBOZ.UA), мы будем помнить десятилетиями", – подчеркнул он.

Также сегодня в Берлине проходила конференция по восстановлению Украины. Выступая на ней, Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал всеми силами поддержать украинскую ПВО, президент Украины Владимир Зеленский – обеспечить блекаут российского террора, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Россию заставят платить за агрессию путем конфискации активов.