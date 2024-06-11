'Мы отстроим Украину': в Берлине стартовала Конференция по восстановлению Украины, Щольц и Зеленский выступили с заявлениями. Видео

В столице Германии Берлине 10 июня стартовала Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2024). В ней принимают участие канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский.

Трансляцию мероприятия ведет Офис президента Украины. Участники конференции встречали Зеленского аплодисментами. В ходе своего выступления он заявил, что Украина выиграла битву за Черное море, однако далеко не все потребности украинской армии закрыты.

В частности, Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость усиления украинского ПВО.

Шольц в свою очередь призвал присутствующих мировых лидеров всячески поддержать инициативу по увеличению возможностей ПВО Украины "всем, чем можете", поскольку "лучшее восстановление – то, которое не должно быть реализовано".

Он также заявил, что Германия в последующие месяцы передаст Украине третью систему ПВО Patriot, а также установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы.

"Мы отстроим Украину", – заявил Шольц.

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