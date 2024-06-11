'Авиабомбы падают, как дождь с неба': фон дер Ляен в Берлине рассказала, как Россию заставят заплатить за войну против Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на конференции по возобновлению Украины в Берлине 10 июня заявила, что Россию заставят платить за войну против Украины путем конфискации активов. По ее словам, около 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов РФ будут доступны Украине уже в июле, еще 1,9 млрд евро поступят в июне из фонда для Украины.

Трансляцию мероприятия ведет Офис президента Украины. "Мы заставим Россию заплатить. ... На саммите G7 в конце этой недели мы обсудим, как Украина может еще быстрее извлечь выгоду от этих доходов", – сказала фон дер Ляен на Ukraine Recovery Conference 2024.

Она сообщила, что 1,9 млрд евро, которые будут переданы Украине до конца июня, – часть финансирования по программе, рассчитанной на три года.

Кроме того, по ее словам, ЕС помогает привлекать инвестиции. Фон дер Ляйен напомнила, что с начала войны Евросоюз и его страны-члены выделили почти 100 млрд евро на поддержку Украины.

Глава Еврокомисии заверила, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Вместе мы сможем мобилизовать финансовую поддержку, необходимую для того, чтобы Украина могла выстоять и восстановиться. Вы можете на нас рассчитывать", – обратилась она к украинцам.

Россия воюет за прошлое, Украина борется за лучшее будущее, отметила глава Еврокомиссии.

"Россия – разрушает, Украина – защищает, и нигде это не видно настолько хорошо, этот контраст настолько виден, как в Харькове, в городе, за который идут жестокие бои", – сказала она.

Урсула фон дер Ляен также добавила, что российские авиабомбы падают на Украину "как дождь с неба".

Дополняется...