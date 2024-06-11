Третья система Patriot, IRIS-T, Gepard и не только: Шольц анонсировал новый пакет помощи Украине

В ближайшие месяцы Германия предоставит Украине третью систему ПВО Patriot, а также установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал мировых лидеров поддержать инициативу повышения способностей украинского ПВО.

Такое заявление он сделал на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине. По словам канцлера, поставки начнутся уже в ближайшие недели и месяцы.

Шольц призвал участников конференции поддержать германскую инициативу по усилению украинского ПВО "всем, чем можете".

"Лучшее восстановление – то, которое не нужно проводить," – отметил он.

Шольц также добавил, что восстановление и реконструкция страны потребуют не менее $500 миллиардов. Он подчеркнул, что гарантии безопасности, которые подписала Германия и более десяти других стран с Украиной, являются также гарантиями для бизнеса.

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