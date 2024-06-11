'Мы выиграли для Украины Черное море': Зеленский в Берлине назвал самые большие вызовы в войне и критические нужды ВСУ. Видео

Президент Владимир Зеленский в ходе выступления на берлинской Конференции по восстановлению Украины заявил, что наша страна выиграла битву за Черное море. В то же время глава государства отметил, что далеко не все потребности украинской армии закрыты.

В частности, президент в очередной раз обратил внимание Запада на необходимость усиления противовоздушной обороны. Трансляцию выступления Зеленского на конференции ведет YouTube-канал Офиса президента.

По словам президента, за два года войны украинские воины показали, что способны выбивать оккупантов со своей территории и достигать необходимых побед. Зеленский подчеркнул, что ВСУ выиграли битву за Черное море и доказали, что благодаря современным системам ПВО возможно уничтожать любые российские ракеты и дроны.

Также глава государства подчеркнул, что важно лишать страну-террориста России того или иного преимущества. При этом Зеленский отметил, что на сегодняшний день враг пока имеет стратегическое преимущество в небе.

"Это преимущество в небе, это ракетный и бомбовый террор, который помогает российским войскам продвигаться на земле, а российской ненависти разрушать жизни украинцев в наших городах и селах. Только управляемых авиабомб ежедневно до сотни. Воскресенье – 80 управляемых авиаударов, понедельник – 95 управляемых авиабомб. Это сумасшедше разрушающее давление. Плюс ракеты и ударные дроны", – заявил президент.

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