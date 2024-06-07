Зеленский посетит Германию и выступит в Бундестаге: стали известны подробности

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе планирует прибыть в Берлин на конференцию по восстановлению Украины, которая состоится 11-12 июня. Он должен выступить с речью в немецком парламенте Бундестаге.

Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Как отмечает издание, хотя это будет не первый визит Зеленского в Берлин после начала полномасштабной войны, он впервые выступит лично в Бундестаге.

Конференцию организовывает Федеральное министерство иностранных дел Германии.

Для этого депутатам придется собраться на специальную сессию, говорится в статье.

Председатель немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер ("Зеленые") высказался за такую ​​встречу в письме президенту Бундестага Бербелю Басу (СДПГ), которое оказалось в распоряжении газеты.

"Возможность выступить в высшем парламенте Германии стала бы важным знаком нашей солидарности и дружбы с Украиной, а также выражением нашего уважения к достижениям страны", – говорится в документе.

Официального подтверждения визита первоначально не было.

Как напоминает Frankfurter Allgemeine Zeitung, через несколько недель после вторжения РФ, 17 марта 2022 года, Зеленский онлайн обратился с речью к Бундестагу. Он раскритиковал тот факт, что Германия нерешительно и уклончиво отреагировала на запросы Украины перед нападением.

Он также напомнил, что Украина давно предупреждала о строительстве газопровода "Северный поток-2", который должен был транспортировать российский газ в Германию в обход Украины.

"Мы всегда говорили, что "Северный поток – 2" – это оружие. Вы всегда говорили, что это экономика, экономика, экономика", – сказал украинский лидер.

В четверг Зеленский присутствовал на праздновании высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Празднование Дня Д было было посвящено войне в Украине, отмечается в статье.

Президент США Джо Байден призвал к трансатлантической солидарности против российской агрессии в Украине. "Мы не можем этого допустить", – сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует принять Зеленского в Елисейском дворце в пятницу, 7 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Макрон заявлял, что намерен "очень конкретно поговорить" с Зеленским о дальнейшей поддержке Украины. Также ожидается, что украинский президент проведет встречу с Байденом.

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