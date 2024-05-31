'В рамках международного права': Писториус объяснил позицию Шольца по поводу разрешения бить по территории РФ немецким оружием

Берлин будет рассматривать вопрос разрешения Украине бить немецким оружием по территории страны-агрессора. Но это должно происходить в рамках международного права.

Об этом на совместном с украинским коллегой Рустемом Умеровым брифинге заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. В настоящее время он находится в Одессе с неанонсированным визитом.

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц вчера "однозначно" сказал, что немецкое оружие можно применять в "пределах международного права", – отметил он, отвечая на вопрос о разрешении Украине использовать на территории России немецкое оружие.

Писториус также добавил, что двусторонние договоры существуют "не для того, чтобы их публично обсуждать, проводить некие "красные линии", что терпимо, а что нетерпимо".

"Это то, что мы будем рассматривать", – резюмировал ситуацию глава обороны ФРГ.

Напомним, уже тринадцать государств официально разрешили Украине избивать западным оружием по территории врага. Это сделали Финляндия, Франция, Литва, Латвия, Швеция, Эстония, Польша, Чехия, Великобритания, Нидерланды и Канада. 30 мая в список присоединились еще две европейские страны – Дания и Норвегия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Киев не может использовать западное оружие для ударов по территории России. Берлин предоставлял ее при условии, что она не будет использоваться для атак вне Украины.

– Позже появилась информация, что Германия может разрешить Украине с помощью западного оружия бить по территории страны-агрессора. Но сделает это очень осторожно.

– Швеция первой разрешила Украине использовать поставленное им оружие для уничтожения целей на территории РФ.

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