Зеленский анонсировал положительные решения по передаче Украине 2-3 систем Patriot

Украина получит в ближайшее время положительные решения по передаче дополнительных систем Patriot для усиления воздушной защиты. Ожидается прибытие 2-3 систем этих ПВО в ближайшее время от европейских союзников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Он не стал называть европейские страны, из которых поступят эти дополнительные системы.

Глава государства лишь отметил, что Украина работает с партнерами из США и некоторыми другими странами Европы над передачей ЗРК Patriot.

"Пока не хочу говорить, с кем именно из Европы, потому что ждем подтверждения тех решений. Ожидаем положительного результата в ближайшее время в отношении двух-трех систем", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что сегодня в Берлине проходила конференция по восстановлению Украины. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на ней, призвал всеми силами поддержать украинскую ПВО, президент Украины Владимир Зеленский – обеспечить блекаут российского террора, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Россию заставят платить за агрессию путем конфискации активов.

Как сообщал OBOZ.UA, во время своего выступления на Ukraine Recovery Conference 2024 канцлер Олаф Шольц пообещал, что в ближайшие месяцы Германия предоставит Украине третью систему ПВО Patriot, а также установку IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы. Шольц призвал мировых лидеров поддержать инициативу по повышению возможностей украинского ПВО.