Германия передает Украине четверть своих систем Patriot: Писториус уточнил, возможны ли еще поставки

У Германии нет возможности передать Украине дополнительные установки Patriot. Уже сейчас ФРГ передала Киеву три системы ПВО Patriot, составляющие четверть ее собственного запаса таких вооружений.

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Одна из них будет доставлена в ближайшее время. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус перед началом встреч глав оборонных ведомств стран НАТО, Комиссии Украина-НАТО и коалиции Рамштайн в Брюсселе 13 июня.

"Мы передадим Украине третью систему Patriot. Таким образом, Германия обеспечивает для Украины всего 3 системы… Это четверть наших собственных запасов таких систем, уже нет возможности передать еще. Остальные, наверное, могут отдать по одной", – сказал он.

Министр подчеркнул, что Германия запустила инициативу по усилению ПВО Украины, которая уже имеет определенные успехи, но есть куда двигаться.

В то же время, ФРГ продолжает поддерживать Украину в подготовке пилотов и технического персонала на самолетах F-16, а также поставляет дальнобойные ракеты. В частности, по его словам, на днях было передано 32 таких ракеты, еще 68 будут доставлены в ближайшие дни и недели. Эти ракеты были приобретены благодаря общим усилиям Германии, Дании, Норвегии и Нидерландов.

Кроме того, партнеры продолжают исследовать все возможности для увеличения производства систем Patriot, проводят переговоры с производителями в США и другие мероприятия, однако основная проблема состоит в том, что на производство и снабжение нужно время.

По немецким дальнобойным ракетам Taurus министр отметил, что "об этом все уже сказано".

"Наша поддержка важна, ведь Россия пытается уничтожить Украину, Россия ежедневно убивает и ранит людей, систематически и максимально жестоко обстреливает украинские города. возможности Украины защититься против российского агрессора", – сказал Писториус.

Писториус подчеркнул, что сегодняшнее заседание будет охватывать не только немедленную помощь, но и средне- и долгосрочные перспективы поддержки Украины в борьбе с российским агрессором. Относительно возможности получения Украиной на саммите НАТО сигнала о членстве, он выразил сомнения в его предоставлении.

Напомним, президент США Джо Байден одобрил передачу Украине еще одной ракетной системы Patriot. Соответствующее решение было принято на прошлой неделе: система находится в Польше.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал положительные решения по передаче Украине 2-3 систем Patriot.

В тот же день в Германии пообещали Украине десятки ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot.