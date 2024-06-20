США приостановят все заказы на Patriot и перенаправят поставки в Украину – FT

Белый дом планирует приостановить все открытые заказы на системы Patriot и ракет к ним и перенаправить поставки в Украину. Так будет происходить, пока Силы обороны не получат достаточно средств для защиты нашего государства.

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Об этом сообщило издание Financial Times. Ссылаясь на три неназванных источника, медиа отметило, что о соответствующем решении могут объявить официально уже в четверг, 20 июня.

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