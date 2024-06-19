Дания объявила новый пакет военной помощи Украине: получат ВСУ

Дания объявила о новом, 19-м пакете военной помощи Украине. Он сочетает в себе "значительные финансирования" украинской оборонной промышленности, дополнительные материалы для поддержки пожертвования Данией F-16 и передачу вооружений из собственных армейских запасов.

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Министерство обороны Дании на официальном сайте 19 июня заявило, что новая помощь Украине поддержит одновременно неотложные потребности и долгосрочное развитие способности страны к самообороне. Конкретного перечня ведомство не опубликовало.

Министр обороны Трольс Лунд Поульсен заверил, что Копенгаген обеспечивает "максимальную возможную поддержку потребностей Украины на поле боя здесь и сейчас".

Но у государства также есть обязательства помогать Киеву в течение следующих 10 лет. "Поэтому мы создали датскую модель поддержки через украинскую оборонную промышленность, которая поможет наращивать украинское производство военной техники в краткосрочной и долгосрочной перспективе", – объяснил глава МО.

"Европа переживает роковой момент. Война России против Украины продолжается уже более двух лет, и ситуация на поле боя тяжелая... Поэтому с датской стороны мы продолжим расширять наши возможности по поддержке украинской оборонной промышленности, а также рады тому вниманию, которое это получило в ЕС и других странах", – добавил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.

Всего на последние два пакета помощи зарезервировано 1,2 млрд датских крон (около 173 тыс. долларов США) для инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

Предыдущий пакет помощи Дания выделила для ВСУ 16 мая. В основном он был направлен на усиление ПВО и артиллерии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что поддержку Украины странами альянса следует рассматривать не как благотворительность с их стороны, а как вопрос общей безопасности.

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