Дания предоставит Украине артиллерию и ПВО: анонсирован новый пакет помощи

В четверг, 16 мая, Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 5,6 млрд датский крон, что составляет примерно 750 миллионов евро. Основные средства будут направлены на усиление украинской ПВО и артиллерии.

Об этом сообщило министерство обороны Дании. Объявленный пакет является 18 по счету, который Копенгаген передает Киеву.

Как отметили в оборонном ведомстве Дании, почти половина суммы пойдет на системы ПВО, остальные средства будут направлены, в частности, на передачу Украине самолетов F-16, техническое обслуживание артиллерийских установок, а также поставки снарядов и противотанковых мин.

"Сегодняшним пожертвованием мы удовлетворяем настоятельную потребность Украины в большем количестве противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасов. В рамках пакета правительство также выделяет дополнительные средства для инвестирования в украинскую оборонную промышленность. Есть смысл производить оружие там, где оно используется и теми, кто его использует. Речь идет также о перспективной обороноспособности Украины. В Украине есть навыки, но не хватает финансирования. Надеемся, что больше стран можно будет вдохновить подражать этой модели", – сказал министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.

Как сообщал OBOZ.UA:

Дания готовится передать Вооруженным силам Украины западные истребители F-16. Они должны прибыть в нашу страну в течение нескольких месяцев. Такое заявление сделала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Президент Владимир Зеленский в среду, 8 мая, обсудил с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен решения, которые помогли бы ускорить передачу Украине самолетов F-16.

Дания поставит первые самолеты F-16 Украине уже летом 2024 года, процесс будет продолжаться и осенью. После этого отправку истребителей в нашу страну планируют начать Нидерланды.