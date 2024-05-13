Истребители F-16 прибудут в Украину в течение месяца, – премьер Дании

Дания готовится передать Вооруженным силам Украины западные истребители F-16. Они должны прибыть в нашу страну в течение месяца.

Такое заявление сделала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Об этом сообщил в соцсети X корреспондент издания Die Zeit Йорг Лау.

"F-16 из Дании будут в воздухе над Украиной в течение месяца", – сказала Мэтте Фредериксен.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский в среду, 8 мая, обсудил с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен решения, которые помогли бы ускорить передачу Украине самолетов F-16. Кроме того, Зеленский и Фредериксен обсудили совместную с партнерами работу по поставкам Украине боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Украине истребители F-16, переданные партнерами, могут появиться "после Пасхи". Конечно, это растянутое понятие; пока, исходя из заявлений союзников, предполагается, что самолеты поступят на вооружение в течение 2024 года.

– Дания поставит первые самолеты F-16 Украине уже летом 2024 года, процесс будет продолжаться и осенью. После этого отправку истребителей в нашу страну планируют приступить к Нидерландам.

– Бельгия начнет передавать Украине современные истребители F-16 уже в 2024 году. Соответствующее решение приняло правительство страны.

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