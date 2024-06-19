'Это не благотворительность': Столтенберг объяснил, как поддержка Украины влияет на безопасность стран НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что поддержку Украины странами Альянса следует рассматривать не как благотворительность с их стороны, а как вопрос общей безопасности. Чем больше будет этой помощи, тем быстрее закончится война, которую развязала Россия.

Видео дня

Соответствующее заявление Столтенберг сделал во вторник, 18 июня, после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает "Укринформ". Он подчеркнул, что все цивилизованные страны мира хотят, чтобы РФ прекратила войну против Украины.

"Чем сильнее наша поддержка, тем быстрее закончится война", – отметил политик.

Столтенберг сказал, что война России в Украине – это жестокая атака против мирной демократической нации. "Эту войну поддерживают Китай, Северная Корея и Иран. Они хотят увидеть крах Соединенных Штатов. Они хотят увидеть крах НАТО", – подчеркнул он.

Если страна-агрессор РФ победит в Украине, то Америка, как и все НАТО, станут более уязвимыми, а мир опаснее.

"Поэтому наша поддержка Украины – не благотворительность. Это в интересах нашей безопасности", – отметил генсек.

Как сообщал OBOZ.UA, саммит Североатлантического альянса, который запланирован на 9-11 июля в Вашингтоне, будет посвящен консолидации усилий союзников по обеспечению долгосрочного успеха Украины. Поддержка партнеров уже помогла стабилизировать линию фронта, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!