Саммит НАТО в Вашингтоне сосредоточится на долгосрочной перспективе Украины – Блинкен

Саммит Североатлантического альянса, который запланирован на 9-11 июля в Вашингтоне, будет посвящен консолидации усилий союзников по обеспечению долгосрочного успеха Украины. Поддержка партнеров уже помогла стабилизировать линию фронта.

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Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО в Вашингтоне.

"Саммит будет сосредоточен на укреплении долгосрочного успеха Украины, который она развивала с первого дня", - сказал Блинкен.

Он отметил, что в последние недели Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами интенсивно работали над ускорением помощи украинским войскам на передовой, а также над обеспечением Украины всем необходимым для противодействия российской агрессии. По его словам, данная поддержка помогла стабилизировать линию фронта и остановить российское наступление.

Блинкен также упомянул, что президенты США и Украины недавно подписали двустороннее соглашение о безопасности, и таким образом США стали 17-й страной с такими договоренностями с Украиной.

"До саммита НАТО мы ожидаем, что около двадцати стран – а может, и больше – заключат двусторонние соглашения о безопасности с Украиной. Это яркое свидетельство того, что все наши страны поддерживают Украину в долгосрочной перспективе", – сказал он.

Государственный секретарь США также заявил, что Соединенные Штаты ужесточают санкционное давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить агрессию.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Китай поставляет России около 70% станков и 90% микроэлектроники от всего российского импорта, что тоже необходимо прекратить.

Напомним, на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, запланированном с 9 по 11 июля 2024 года, Украина не получит приглашение стать членом НАТО, считают в США. Однако в нашей стране "будет продемонстрирована существенная поддержка" на этом пути.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Россия будет угрозой для Североатлантического альянса даже после окончания войны в Украине.

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