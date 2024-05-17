Россия будет представлять угрозу для НАТО даже после поражения в Украине, – генерал Каволи

Страна-агрессор Россия будет угрозой для НАТО даже после окончания войны в Украине. Москва является долгосрочной угрозой для Североатлантического Альянса и глобальной безопасности и это требует соответствующего реагирования.

Об этом сказал командующий Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе, командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи во время выступления на "Атлантическом совете" в Вашингтоне, передает Укринформ. По его мнению, РФ будет угрозой на многие годы.

"Россия будет представлять долгосрочную угрозу для Альянса. Она будет для нас большой проблемой в течение многих лет", – сказал генерал.

Каволи напомнил, что Россия уже объявила о планах увеличить численность своих войск и уже увеличила промышленное производство и количество личного состава.

Он подчеркнул, что в Москве пытаются восстановить свои потери в Украине, чтобы сосредоточить главные силы в западных областях РФ. Их возглавят либо те же командующие, либо такие как они, считает генерал. По его словам, в НАТО рассматривают это как потенциальную масштабную угрозу на границах с Альянсом.

"Решение этой военной проблемы и всех ее политических, экономических и социальных последствий, которые из этого возникнут, действительно будут движущим фактором существования НАТО и глобальной безопасности на многие годы вперед", – отметил Каволи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Каволи сказал, что наступление армии РФ на севере Харьковщины вряд ли закончится для нее стратегическим прорывом. Для того, чтобы совершить такой прорыв, у России нет достаточного количества сил и средств.

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