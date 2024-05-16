Командующий НАТО в Европе: Россия не имеет сил для стратегического прорыва на Харьковщине

Новое наступление армии страны-агрессора России на севере Харьковщины вряд ли закончится для нее стратегическим прорывом. Для того, чтобы совершить такой прорыв у России нет достаточного количества сил и средств.

Такое мнение высказал командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи в четверг, 16 мая, по итогами заседания Совета Украина – НАТО. Он уверен, что бойцы Сил обороны Украины смогут удержать свои позиции, передает Sky News.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время ожидаются "серьезные улучшения" в ситуации с боеприпасами у ВСУ.

Каволи уверен, что армия России может достигать локальных успехов, однако она не способна на стратегический прорыв из-за отсутствия для этого необходимых сил и средств.

"Более того, у них нет навыков и способностей, чтобы действовать в масштабах, необходимых для использования любого прорыва для получения стратегического преимущества. Они способны добиваться локальных успехов, и кое-что из этого они уже сделали", – добавил он.

Американский генерал также сказал, что пока непонятно, является ли наступление на Харьковщине началом ранее анонсированного "летнего наступления" войск РФ на Украину. Сейчас россияне пытаются захватить территории на Харьковщине, которые ВСУ отвоевали в прошлом году.

"Будет ли это летнее наступление? Никогда нельзя быть уверенным. Мы не наблюдаем накопления больших резервов. В России сейчас происходит стандартный призыв раз в полгода, но это пока не связано с конфликтом", – подытожил Каволи.

В то же время глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр уверен, что наступление оккупантов на Харьковщине не заставит украинскую власть сесть за стол переговоров.

"Вооруженные силы Украины борются за то, чтобы вернуть землю, которая принадлежит им, и это трудно. Для этого нужно многое сделать, и это будет нелегко", – сказал Бауэр.

Он подчеркнул, что ВСУ уже вернули 50% территории, которую Россия захватила в начале полномасштабного вторжения. Сейчас российские войска отвоевывают эту территорию, но это "не является стратегическим продвижением".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что по состоянию на вечер 16 мая стабилизировать линию фронта на севере области пока не удалось. Однако ВСУ остановили активное продвижение российских захватчиков и на некоторых участках вернули себе более выгодные позиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!