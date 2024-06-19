'Мы четко дали понять': у Байдена поставили точку в вопросе ударов американским оружием по военным целям на территории РФ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты четко дали понять: украинские военные полученным американским оружием могут уничтожать военные цели на территории РФ. В частности, речь идет о российских самолетах, которые готовятся бомбить Украину.

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При этом разрешение Вашингтона касается не только защиты Харьковщины. Соответствующее заявление Салливан озвучил в интервью американской программе PBS.

В частности, он указал, что соглашение между США и Украиной предусматривает, что американские истребители F-16 будут размещаться на территории Украины.

"Планируется поставить F-16 в Украине. И двустороннее безопасное соглашение, которое подписали президент (Байден – ред.) и президент Зеленский, подтвердило этот пункт, что мы хотим помочь Украине иметь этот потенциал. Это должен быть потенциал, базирующийся в Украине" – сказал советник Байдена.

Салливан также заявил: Украина имеет право использовать системы ПВО от США для уничтожения самолетов противника на территории РФ.

"Мы четко дали понять, что они (ВСУ. – Ред.) могут использовать системы ПВО, в том числе и поставляемые Соединенными Штатами, чтобы снять российские самолеты с неба, даже если эти российские самолеты находятся в российском воздушном пространстве, если они собираются обстрелять украинское воздушное пространство", – сказал он.

По словам Салливана, разрешение на удары по РФ американским оружием распространяется "на любое место, где российские войска переходят границу с российской стороны на украинскую сторону, чтобы попытаться захватить дополнительную украинскую территорию".

"Мы видели первоначальные признаки того, что Россия предприняла разведывательные шаги на Сумщине, и что это правило может применяться и там. Дело не в географии. Дело в здравом уме. Если Россия нападает или готовится напасть со своей территории на Украину, есть смысл только разрешить Украине дать отпор силам нападают на нее из-за границы", – добавил советник Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июня Дания объявила о новом пакете помощи Украине, в который среди прочего вошли дополнительные материалы для поддержки предоставления самолетов F-16.

В Воздушных силах ВСУ на днях рассказали, что украинские летчики, которые тренируются на F-16, находятся на последних этапах подготовки и уже налетали необходимое количество часов.

В настоящее время Украина делает все для того, чтобы эффективно обеспечить работу F-16 и их размещение, информировали в ведомстве.

Начальник авиации Командования ВС ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что Украина может получить до конца года как минимум звено F-16 (до шести самолетов). По словам бригадного генерала, часть истребителей останется за границей, где готовят украинских пилотов и авиаперсонал. То есть часть "зайдет в Украину", другая будет храниться на безопасных авиабазах не в Украине, чтобы не стать мишенью для агрессора.

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