В Воздушных силах объяснили, на каком этапе подготовки на F-16 украинские пилоты

Украинские пилоты, которые учатся управлению истребителями F-16, находятся на последних этапах подготовки и уже наработали необходимое количество часов. Тренировки также проходят инженеры и механики, которые будут обеспечивать обслуживание американских боевых самолетов.

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Об этом 17 июня рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона. По его словам, всего предусмотрено три этапа подготовки украинских летчиков на F-16.

Процесс подготовки непрерывный, он включает следующие этапы:

– наземная подготовка;

– подготовка на легкомоторных самолетах;

– подготовка непосредственно на F-16.

Также тренировки проходят инженеры и механики, которые будут осуществлять обслуживание F-16.

"Собственно, ожидаем уже завершения на последних этапах подготовки наших пилотов, уже наработавших необходимое количество часов", – добавил он.

Илья Евлаш также рассказал, что Украина принимает все необходимые меры для того, чтобы эффективно обеспечить работу F-16 и их размещение.

"И о том, что врагу удастся что-то "очень сильно сорвать", говорить не приходятся. Поскольку мы сейчас видим, что враг активно пытается атаковать наши аэродромы, однако вы видите, что украинская авиация продолжает выполнять задачи и достаточно успешно", – сказал спикер.

Относительно того, какого результата следует ожидать от появления F-16 на вооружении ВСУ, Евлаш отметил, что все будет зависеть от количества, модернизации и вооружения самолетов, которые поступят в Украину:

"Самолеты – это достаточно мощная составляющая, но в таких широких условиях ведения боевых действий необходимо понимать, что это такая многокомпонентная составляющая, которая также предусматривает и применение сухопутной компоненты. То есть все вместе эффетивно слаженные действия приведут к успеху. Поэтому конечно, это мощное пополнение нашего авиапарка, его расширение, оснащение более современными новыми вооружениями позволило бы легкую и эффективную работу нашей сухопутной наземной компоненте для выполнения поставленных задач и отражения наших временно оккупированных территорий у противника".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшее время ВСУ получат F-16 от Дании.

В Нидерландах объявили, что передадут Украине первые F-16 уже летом. После этого поставки поставят "на поток".

Начальник авиации Командования ВС ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что Украина может получить до конца 2024 года как минимум звено истребителей F-16 (от трех до шести самолетов). В будущем вероятны поставки большего количества, поскольку многие страны перевооружаются на F-35. А первыми появление F-16 у ВСУ ощутят "на своей шкуре" российские оккупанты.

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