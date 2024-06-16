Украина в ближайшее время получит F-16 от Дании, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшее время Украина получит на вооружение истребители F-16. Глава государства отметил, что боевые самолеты нашей стране передаст Дания.

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Также Зеленский поблагодарил Данию на участие в Саммите мира. Об этом президент написал в своем Telegram.

По словам главы государства, Дания активно содействовала в привлечении стран Глобального Юга к реализации "Формулы мира". Зеленский отметил, что во время встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен обсудил подготовку истребителей F-16 к передаче Украине.

"Благодарен Мэтте Фредериксен за участие в Саммите мира и активное содействие Дании в привлечении стран Глобального Юга к реализации Формулы мира. Во время встречи у нас была возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время. Отдельно говорили об утверждении переговорной рамки и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне", – сказал президент.

Напомним, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила, что ее страна передаст Украине первые F-16 уже этим летом. После этого поставки этих боевых самолетов поставят "на поток".

Ранее сообщалось, что часть истребителей F-16, которые Украина получит от западных партнеров, будут размещаться на авиабазах за пределами нашей страны. Это будет сделано с целью уберечь ценную технику от российских атак.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина может получить в этом году по меньшей мере от трех до шести самолетов F-16. В будущем возможны поставки большего количества, чем сегодня, поскольку страны, имеющие их на вооружении, постепенно перевооружаются на истребители пятого поколения F-35.

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