"Чтобы не были мишенями": в Воздушных силах заявили, что часть предоставленных F-16 будет храниться на авиабазах не в Украине

Часть истребителей F-16, которые Украина получит от западных партнеров, будут размещаться на авиабазах за пределами нашей страны. Это будет сделано с целью обезопасить ценную технику от российских атак.

Также эти самолеты будут использоваться для подготовки новых украинских пилотов. Об этом "Радио Свобода" заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

По его словам, на сегодняшний день 4 страны подтвердили предоставление F-16 Украине. Но в будущем еще больше государств могут передавать самолеты нашей стране, ведь на Западе истребители F-16 постепенно заменяют на F-35.

"Не все самолеты, которые будут переданы Украине, сейчас придут в Украину. Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Это будут украинские самолеты, которые будут использоваться для подготовки наших пилотов", – заявил Голубцов.

Он подчеркнул, что речь идет о нескольких самолетах, которые будут храниться на безопасных авиабазах за пределами Украины. Таким образом они точно не смогут стать мишенями для российских ударов.

Также представитель Воздушных сил добавил, что такие истребители будут резервом для украинской армии. В частности, самолеты смогут использовать для проведения регламентных работ и ремонта.

Напомним, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сказали, что обучение украинских пилотах на современных американских истребителях F-16 немного затянулось. Это связано с тем, что этот процесс очень непростой, а также в мире мире мало мест для обучения полетам на F-16.

Ранее сообщалось, что Украина может получить в этом году по меньшей мере звено истребителей F-16, в которое, как известно, могут входить от трех до шести самолетов. В будущем вероятны поставки большего количества, чем озвучено на сегодняшний день, поскольку страны, имеющие их на вооружении, постепенно перевооружаются на истребители пятого поколения F-35.

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