Решение не окончательное: в Воздушных силах сказали, сколько F-16 может получить Украина

Украина может получить в этом году по меньшей мере звено истребителей F-16, в которое обычно входят от трех до шести самолетов. В будущем вероятны поставки большего количества, чем озвучено на сегодняшний день, поскольку страны, имеющие их на вооружении, постепенно перевооружаются на истребители пятого поколения F-35. Появление современных боевых самолетов у Вооруженных сил Украины первыми ощутят "на своей шкуре" российские оккупанты.

Об этом рассказал начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов в интервью "Донбасс Реалии". В частности, он напомнил, что в настоящее время четыре страны подтвердили предоставление F-16, однако не "это не значит, что это окончательное решение", поскольку этих самолетов выпущено гораздо больше и практически все страны, имеющие F-16, на сегодняшний день постепенно перевооружаются на F-35.

"Поэтому этих самолетов будет больше и предлагать, наверное, Украине их тоже будут. Что касается там 30 самолетов, 40, здесь надо понимать, что не все самолеты, которые будут переданы Украине, сейчас придут в Украину. Некоторые из них останутся в этих центрах" , где готовят наших пилотов, авиационный персонал. Это будут украинские самолеты, которые будут использоваться для подготовки наших же пилотов", – сказал Сергей Голубцов.

По словам бригадного генерала, цифра не должна никого удивлять, поскольку определенное количество "зайдет в Украину", еще часть самолетов будут храниться на безопасных авиабазах не в Украине, чтобы они не были мишенями для РФ.

"Это будет наш резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ, то есть для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов. Если у нас будет больше пилотов, будет больше самолетов в Украине", – сказал начальник авиации Командования Воздушных сил.

Он добавил: на сегодняшний день расчеты подготовлены так, "что мы знаем, сколько будет пилотов у нас, сколько будет инженеров, сколько будет обслуживающего персонала и аэродромов".

"Поэтому у нас есть определенное количество подготовленных аэродромов и мы знаем цифру самолетов, которые зайдут в первую очередь в этом году, мы знаем, сколько зайдёт в следующем году. То есть эти планы есть. Если где-то прозвучала цифра 2028-й год (объявлена дата поставок F-16 от Бельгии, – это она прозвучала сегодня, завтра может прозвучать цифра 27, затем 26", – сказал Сергей Голубцов.

По его словам, с каждой конференцией членов авиационной коалиции Украина получает все более положительные прогнозы и более реальные цифры и больше информации, которая "позволяет этот процесс сделать планомерным".

Начальник авиации Командование ПС добавил, что первые F-16 "в соответствии с существующими планами" прибудут в Украину уже в этом году.

"Какой месяц, какой день, завтра или в августе, я думаю, я не вправе это комментировать. Но в соответствии с теми планами, которые у нас есть, этот год должен быть в Украине с F-16. Давайте оставим эту информацию интригующей для россиян .Я думаю, они первые должны почувствовать на своей шкуре, что у F-16 в Украине есть", – рассказал он.

В ответ на вопрос о том, насколько ощутимым будет количество американских истребителей, Сергей Голубцов отметил, что "авиация воюет парами, звеньями, эскадрильями, поэтому мы будем начинать с меньшего и наращивать".

"Я думаю, что как минимум звено (3-4 самолета. – Ред.) у нас точно будет, как минимум. Может быть и больше", – сказал военный.