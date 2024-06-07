'Современные и эффективные, но наш приоритет – F-16': в ВС отреагировали на планы Франции передать Украине Mirage-2000

Истребители Mirage 2000, которые Франция планирует передать Украине, достаточно современны и могут эффективно выполнять боевые задачи. Однако американские F-16 являются приоритетным типом самолетов для украинской армии.

Об этом 7 июня заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины майор Илья Евлаш в эфире телемарафона. В частности, он сказал, что ведомство не комментирует заявлений иностранных лидеров о предоставлении Украине Mirage 2000, пока не появятся официальные заявления Киева.

"Мы работаем непосредственно с теми силами и средствами, которые у нас есть. Сейчас мы рассчитываем, конечно, на F-16. Это наш основной самолет, который уже скоро должен прибыть в Украину. Мы ждем, конечно, и ракет к нему, поскольку этот самолет сейчас основной, и сможет эффективно выполнять поставленные боевые задачи", – рассказал Евлаш.

В то же время, он добавил, что в целом в Воздушных силах не исключают поставки "в будущем и других самолетов и систем".

По словам спикера, Mirage 2000, как и все современные самолеты, может эффективно выполнять поставленные боевые задачи.

Что известно об истребителях Mirage 2000

Mirage 2000 – многоцелевой одномоторный истребитель четвертого поколения производства компании Dassault Aviation (Франция). Он был разработан в конце 1970-х годов как легкий истребитель для армии Франции, а позже превращен в ударные варианты Mirage 2000N и 2000D, усовершенствованный Mirage 2000-5 и несколько экспортных вариантов. Всего было создано более 600 самолетов, состоящих на вооружении девяти стран.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах Парижа передать Украине многоцелевые самолеты-истребители Mirage 2000-5 и обучить украинских пилотов управлять ими. Подготовка стартует уже с 7 июня, завершить ее планируется до конца года. Количество "Миражей" для поставки пока неизвестно, но по состоянию на 2023 год у Франции их было 27.

– Истребители Mirage 2000-5 схожи с F-16, по назначению и характеристикам они также являются четвертым поколением истребителей НАТО. 2000-5 является значительно модернизированной версией с современным вооружением, которая имеет улучшенный радар для отслеживания целей и перехватывает сверхзвуковые цели на больших высотах.

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