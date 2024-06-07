Улучшенный радар и не только: в чем преимущества самолетов Mirage 2000, которые Украина получит от Франции и чем они отличаются от F-16

Франция передаст Украине многоцелевые самолеты-истребители Mirage 2000-5. Они схожи с F-16, также ожидаемым Киевом, по назначению и характеристикам, и являются четвертым поколением истребителей НАТО.

Некоторые специалисты считают, что французские самолеты лучше. OBOZ.UA рассказывает о преимуществах Mirage 2000 и их отличиях от F-16.

Французские военные имеют на вооружении 27 истребителей Mirage 2000-5 и 7 двухместных Mirage 2000B. Базовая версия Mirage 2000 впервые поднялась в воздух в 1978 году, годом позже советского МиГ-29. Однако Mirage 2000-5 – это значительно модернизированная версия с современным вооружением.

Несмотря на это, во Франции его считают устаревшим, производственные линии остановлены, и Mirage постепенно заменяют современным истребителем Rafale, поступившим на вооружение в 2004 году.

Тем не менее, Mirage все еще остается на службе ВВС Франции и нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Модификация Mirage 2000-5, обещанная Украине, была обновлена в конце 90-х годов. Она имеет улучшенный радар для отслеживания целей и перехватывает сверхзвуковые цели на больших высотах.

Впоследствии в Mirage 2000-5 добавили оборудование для ударов по земле, что позволяет сбрасывать бомбы и применять ракеты "воздух-земля" типа Storm Shadow и Scalp.

В общем, истребитель Mirage 2000-5 оснащен следующими ракетами:

"воздух-воздух" MICA с дальностью до 80 км и инфракрасной или радиолокационной головкой самонаведения;

противокорабельная ракета Exocet с дальностью до 50-70 км в зависимости от высоты полета;

"воздух-земля" SCALP с дальностью до 500 км без экспортных ограничений;

противорадиолокационная AS37 Armat с дальностью до 120 км.

Радиолокационная станция истребителя позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 130 км. Она может одновременно сопровождать до 8 целей и вести огонь по 4 из них. Производителем РЛС для Mirage 2000-5 компания Thales.

Важно отметить, что этот истребитель способен эффективно отличать цели на фоне земли, не под силу советским или украинским истребителям. Украинские летчики неоднократно отмечали, что для них сбивать "Шахеды" сложная задача, поскольку бортовая РЛС может ошибаться при поиске цели.

Mirage и F-16, обещанные Украине, имеют схожее назначение и характеристики, оба принадлежат к четвертому поколению истребителей НАТО. Французские самолеты часто считаются лучше.

В 2023 году Тайвань, имеющий оба типа истребителей, провел учебный бой по схеме 4 на 4. В результате все F-16 были условно сбиты, а из "Миражей" пострадал только один.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 июня президент Украины Владимир Зеленский прилетел во Францию для переговоров, а также участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Самолет приземлился в международном аэропорту Кан-Карпике.

– В Елисейском дворце заявили, что Франция возьмет на себя обязательство помочь Украине, поддержав наши местные органы власти и критическую инфраструктуру. Речь идет о сумме в 650 миллионов евро.

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