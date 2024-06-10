Почему обучение украинских пилотов и персонала на F-16 длится так долго: в Воздушных силах дали ответ

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сказали, что обучение украинских пилотах на современных американских истребителях F-16 немного затянулось. Это связано с тем, что этот процесс очень непростой, а также в мире мире мало мест для обучения полетам на F-16.

Как сказал начальник авиации командования ВС ВСУ Сергей Голубцов в интервью "Радио Свобода", нужно не только научится летать на истребителях, но и научиться использовать вооружение.

По его словам, самолеты западного производства не похожи по своей процедуре наведения вооружения на те самолеты, которые есть у Украины сейчас.

"Поэтому сказать, что это будет быстро, не скажу. Но то, что в этом году мы уже увидим эффект и будем знать, что нам еще надо изменить или нет, покажет время и действия наших пилотов в воздухе на F-16", – сказал он.

Также Голубцов коснулся языкового вопроса в обучении украинских пилотов и персонала. Немало времени было потрачено и для того, чтобы овладеть достаточным уровнем английского языка.

Он пояснил, что все обучение, процедуры, документы написаны на английском, поэтому человеку, который овладел языком, гораздо легче воспринимать материал и общаться с инструкторами, которые ведут обучение.

"Первая партия авиационного персонала проходила подготовку с переводчиками. Они освоили абсолютно все, что касается технологии обслуживания. И после этого мы приняли решение и отправили их на языковую подготовку. Потому что процедура эксплуатации новейшего вооружения предполагает знание программного обеспечения этих самолетов, формуляры, которые заполняются. Все равно им надо будет этот барьер преодолеть", – отметил он.

Поэтому сроки подготовки были несколько увеличены – от 2 с половиной до 4 месяцев тратится на то, чтобы подготовить персонал.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина может получить в этом году по меньшей мере звеноистребителей F-16, в которое могут входить от трех до шести самолетов. В будущем вероятны поставки большего количества, чем озвучено на сегодняшний день, поскольку страны, имеющие их на вооружении, постепенно перевооружаются на истребители пятого поколения F-35.

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