'Снабжение будет поставлено на поток': в Нидерландах уточнили сроки предоставления Украине F-16

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила, что ее страна передаст Украине первые F-16 уже этим летом. После этого поставки этих боевых самолетов поставят "на поток".

Об этом она сообщила в интервью СМИ. Сначала Украина получит самолеты от Дании, а затем от Нидерландов в соответствии с общим планом обеих стран.

"Я ожидаю, что уже с лета этого года первые F-16 будут доставлены в Украину и с тех пор поставки этих боевых самолетов будут поставлены "на поток". Самолетов будет все больше, и это укрепит ваши Воздушные силы", – заявила Кайса Оллонгрен.

Она также отметила, что сами по себе F-16 не изменят ход войны, но значительно усилят Воздушные силы и Противовоздушную оборону Украины.

"Эти истребители будут поступать постепенно. Боевое использование покажет их эффективность. Оно существенно укрепит Воздушные силы, и в какой-то момент это может привести к вашему преимуществу в воздухе. Но это не может случиться сразу, как вы получите первые F-16. Поэтому если кто-то ожидает немедленного эффекта, то я советую относиться более реалистично", – сказала Оллонгрен.

Также министр отметила, что ВСУ будут самостоятельно решать, как использовать боевые самолеты. Они также смогут наносить удары по военным объектам на территории России, если это будет необходимо для самообороны.

"Когда вы получите истребители, то только ваши военные будут решать, как их задействовать. Вы ведете войну против агрессора. Это самооборона по статье 51 Устава ООН. Мы всегда говорили: пока Украина отражает нападение и соблюдает международное гуманитарное право, вы можете наносить удары также по военным объектам по ту сторону границы, если это необходимо для самообороны. Ваши военные имеют право на такие решения", – добавила Оллонгрен.

Ранее сообщалось, что часть истребителей F-16, которые Украина получит от западных партнеров, будут размещаться на авиабазах за пределами нашей страны. Это будет сделано с целью уберечь ценную технику от российских атак.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина может получить в этом году по меньшей мере от трех до шести самолетов F-16. В будущем возможны поставки большего количества, чем сегодня, поскольку страны, имеющие их на вооружении, постепенно перевооружаются на истребители пятого поколения F-35.

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