Что значит для Украины приоритет в снабжении ракет Patriot: в Пентагоне дали объяснение

Приоритетные поставки Украине боеприпасов для систем Patriot и NASAMS будут означать ускоренное получение ракет, необходимых для защиты украинской инфраструктуры от атак России. Страна-агрессор стремится уничтожить ее до зимы.

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Об этом заявил спикер Пентагона Пэт Райдер. "На практике это будет означать, что запасы Украины будут пополняться быстрее, чтобы предоставить им возможность и дальше защищать свою критическую инфраструктуру и гражданское население с приближением зимы", – объяснил Пет Райдер.

На уточняющий вопрос, почему решение было принято именно сейчас, Райдер отметил, что это связано с усилением российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Он подчеркнул, что Россия снова пытается уничтожить украинскую энергетическую систему перед зимой, поэтому украинцы срочно нуждаются в дополнительных средствах противовоздушной обороны.

"Это то, о чем тоже говорил министр Остин. Так что ускоренная поставка Украине дополнительных ракет – это о выживании (existential situation). Именно это побудило решение изменить запланированные в ближайшее время поставки критически важных ракет в ПВО для отправки их в Украину", – сказал Пет Райдер.

Стоит отметить, что перед этим советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби объявил, что США предоставят приоритет поставке зенитных ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS Украине перед другими государствами, разместившими соответствующие заказы. Доставка заказов в другие страны будет отсрочена.

Ранее издание Financial Times, ссылаясь на три неназванных источника, писало, что Белый дом планирует приостановить все открытые заказы ракет к системам Patriot и перенаправить поставки в Украину.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что США отложили поставки Швейцарии управляемых ракет PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны Patriot на общую сумму 300 миллионов франков. Контракт был заключен еще осенью прошлого года, но теперь американцы в ущерб стране-партнеру планируют поставлять указанные ракеты прежде всего в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Белом доме подчеркнули, что четко дали понять: украинские военные полученным американским оружием могут уничтожать военные цели на территории РФ. В частности, речь идет о российских самолетах, которые готовятся бомбить Украину.

– Дания объявила о новом, 19-м, пакете военной помощи Украине. Он объединяет в себе "значительные финансирования" украинской оборонной промышленности, дополнительные материалы для поддержки пожертвования Данией F-16 и передачу вооружений по собственным армейским запасам.

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