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Оккупанты ударили по Прикарпатью, разрушены корпуса учебного заведения. Фото

Алексей Лютиков
War
2 минуты
6,0 т.
Оккупанты ударили по Прикарпатью, разрушены корпуса учебного заведения. Фото

Ночью 22 июня российские террористы нанесли ракетный удар по Ивано-Франковской области. Целью врага стала гражданская инфраструктура.

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В результате атаки частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений. Об этом в Telegram сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

Кроме учебного заведения после обстрела были зафиксированы повреждения в близлежащих домах. Кроме того, есть разрушения жилых домов в одной из громад области. По предварительной информации, обошлось без жертв.

"Еще раз призываю всех жителей области реагировать на сигналы воздушной тревоги, беречь себя и своих родных. Благодарим наших защитников неба и всех защитников, которые борются за наше будущее. И всем службам, помогающим ликвидировать последствия вражеской атаки", – написала глава ОВА.

В пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что в результате ракетного удара по территории гражданского учебного заведения в областном центре возник пожар. На месте обстрела образовалась воронка 20 кв.м с очагом возгорания.

Также спасатели подтвердили, что один из учебных корпусов частично разрушен, другие получили повреждения. Кроме того, в ГСЧС добавили, что поврежден легковой автомобиль.

Оккупанты ударили по Прикарпатью, разрушены корпуса учебного заведения. Фото
Оккупанты ударили по Прикарпатью, разрушены корпуса учебного заведения. Фото
Оккупанты ударили по Прикарпатью, разрушены корпуса учебного заведения. Фото

Напомним, в ночь на 22 июня российские террористы атаковали Львовскую область. Враг обстрелял объект критической энергетической инфраструктуры, в результате чего там возник пожар.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге днем 21 июня около 15:40 прогремел взрыв. Предварительно, оккупанты запустили баллистику, был прилет по продовольственному складу.

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