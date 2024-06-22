Оккупанты ударили по Прикарпатью, разрушены корпуса учебного заведения. Фото

Ночью 22 июня российские террористы нанесли ракетный удар по Ивано-Франковской области. Целью врага стала гражданская инфраструктура.

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В результате атаки частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений. Об этом в Telegram сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

Кроме учебного заведения после обстрела были зафиксированы повреждения в близлежащих домах. Кроме того, есть разрушения жилых домов в одной из громад области. По предварительной информации, обошлось без жертв.

"Еще раз призываю всех жителей области реагировать на сигналы воздушной тревоги, беречь себя и своих родных. Благодарим наших защитников неба и всех защитников, которые борются за наше будущее. И всем службам, помогающим ликвидировать последствия вражеской атаки", – написала глава ОВА.

В пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что в результате ракетного удара по территории гражданского учебного заведения в областном центре возник пожар. На месте обстрела образовалась воронка 20 кв.м с очагом возгорания.

Также спасатели подтвердили, что один из учебных корпусов частично разрушен, другие получили повреждения. Кроме того, в ГСЧС добавили, что поврежден легковой автомобиль.

Напомним, в ночь на 22 июня российские террористы атаковали Львовскую область. Враг обстрелял объект критической энергетической инфраструктуры, в результате чего там возник пожар.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге днем 21 июня около 15:40 прогремел взрыв. Предварительно, оккупанты запустили баллистику, был прилет по продовольственному складу.

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