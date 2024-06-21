В Кривом Роге раздался взрыв: РФ атаковала инфраструктуру

В Кривом Роге днем в пятницу, 21 июня, около 15:40 прогремел взрыв. Предварительно, оккупанты запустили баллистику; был прилет по инфраструктуре и пожар.

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Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул на своем канале в Telegram подтвердил взрыв и призвал не игнорировать тревогу, а также не снимать последствия вражеского удара.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока и объявляли тревогу на востоке, юге, частично в центре страны. В 15:44 военные заявили о фиксации скоростной цели на Кривой Рог.

Неофициальные мониторинговые каналы предположили, что это был российский "Искандер-М". Также в сети писали, что после взрыва в небо поднялся дым.

Руководитель Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак около 16:30 заявил: враг атаковал инфраструктуру города, вспыхнул пожар

Как ранее сообщал OBOZ.UA, днем 21 июня Россия поднимала в небо самолет МиГ-31К, из-за чего в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. В 14:07 наши защитники зафиксировали электронные пуски (вероятно, фальш-цель). Тревога длилась примерно полчаса.

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