Россия подняла в воздух МиГ-31К: в Украине объявлена масштабная тревога

В Украине днем 21 июня объявлена масштабная воздушная тревога. В России подняли в воздух МиГ-31К.

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Он является носителем сверхзвуковой ракеты "Кинжал". Об угрозе сообщили мониторинговые каналы.

"Взлет МиГ-31К ВВС РФ. МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны", – говорится в сообщении.

Все регионы Украины "покраснели" с 13:58.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, взлетел МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области РФ. Этот аэродром захватчики регулярно применяют для атак по Украине.

В 14:07 в ВС ВСУ сообщили о движении скоростной цели из Харьковской области в направлении Днепропетровской области. Мониторинговые каналы уточнили: это может быть как ракета, так и фальш-цель.

Через две минуты они добавили, что цель в воздушном пространстве Украины больше не фиксируется. Однако угроза сохраняется до отбоя тревоги.

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