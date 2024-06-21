Оккупанты атаковали Воздвижовку на Запорожье: погиб мужчина, есть раненые

Российские оккупанты 21 июня снова атаковали Запорожскую область. Под ударом российских фугасных авиамбомб оказалась Воздвижевская община: в населенном пункте полностью уничтожен частный жилой дом.

Видео дня

В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще два человека получили ранения. Подробности раскрыл глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Россияне обстреляли фугасными авиабомбами Воздвижевскую общину и полностью уничтожили частный дом, в котором проживали гражданские люди. Погиб 32-летний мужчина. Ранения получили 58-летняя женщина и 32-летний мужчина. Они доставлены в больницу", – рассказал он.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что оккупанты сбросили авиабомбу на Селидово Донецкой области. Удар был нанесен около 09:25 утра 21 июня.

В результате обстрела 2 человека погибли, еще 3 получили ранения.

Также в результате сброса авиабомбы были повреждены многоэтажные и частные жилые дома и автомобиль.