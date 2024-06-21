Оккупанты атаковали Воздвижовку на Запорожье: погиб мужчина, есть раненые
Российские оккупанты 21 июня снова атаковали Запорожскую область. Под ударом российских фугасных авиамбомб оказалась Воздвижевская община: в населенном пункте полностью уничтожен частный жилой дом.
В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще два человека получили ранения. Подробности раскрыл глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Россияне обстреляли фугасными авиабомбами Воздвижевскую общину и полностью уничтожили частный дом, в котором проживали гражданские люди. Погиб 32-летний мужчина. Ранения получили 58-летняя женщина и 32-летний мужчина. Они доставлены в больницу", – рассказал он.
Напомним, ранее в этот день стало известно, что оккупанты сбросили авиабомбу на Селидово Донецкой области. Удар был нанесен около 09:25 утра 21 июня.
В результате обстрела 2 человека погибли, еще 3 получили ранения.
Также в результате сброса авиабомбы были повреждены многоэтажные и частные жилые дома и автомобиль.
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