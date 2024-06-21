Оккупанты сбросили авиамбомбу на Селидово Донецкой области: два человека погибли, есть раненые. Фото

Российские оккупационные войска 21 июня примерно в 09:25 снова атаковали Селидово, что в Покровском районе Донецкой области. Оккупанты сбросили на город авиабомбу "УМПБ Д-30СН".

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Об этом сообщила пресс-служба Селидовской городской военной администрации. В результате обстрела 2 человека погибли, еще 3 получили ранения.

Также в результате сброса авиабомбы были повреждены многоэтажные и частные жилые дома и автомобиль.

Ранее сообщалось, что российские военные преступники 20 июня обстреляли гражданский автомобиль в поселке Текстильное в Херсонской области. В результате атаки погиб местный житель – 43-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России 20 июня нанесли удары по городу Константиновка и поселку Роскошное Донецкой области. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. Среди пострадавших – подросток 2009 года рождения.

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