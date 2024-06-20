Оккупанты ударили по Константиновке и Роскошному Донецкой области: четыре человека погибли, среди раненых – подросток. Фото

Войска России 20 июня нанесли удары по городу Константиновка и поселку Роскошное Донецкой области. Вследствие обстрелов погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. Среди пострадавших – подросток 2009 года рождения.

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Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Он также обнародовал фото последствий ударов.

По словам руководителя Донетчины, утром оккупанты сбросили на Константиновку управляемую авиабомбу, вследствие чего один человек погиб и еще один ранен.

Кроме того, полностью разрушен один дом, еще три повреждены.

А днем в четверг враг обстрелял кассетными боеприпасами поселок Роскошное Ильиновской громады – там три человека погибли и трое ранены. Среди раненых – подросток 2009 года рождения.

"Оставаться на Донетчине опасно! Эвакуируйтесь вовремя!" – призвал Вадим Филашкин.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июня РФ вновь атаковала энергетику Украины. В частности, оккупанты нанесли удар по ТЭС ​​ДТЭК. Ранены трое работников объекта критической инфраструктуры.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов ранее сообщал о поражении объекта критической инфраструктуры в регионе.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Днепропетровщине, там зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Ранения получили трое мирных жителей.

Силы ПВО в ходе ночной атаки противника 36 средствами нападения сбили пять ракет и 27 "Шахедов".

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