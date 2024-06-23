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В Харькове завершили аварийно-спасательные работы после удара РФ по жилому дому – ГСЧС
Украинские спасатели завершили разбор завалов и поиск возможных жертв на месте российского авиаудара 22 июня по пятиэтажке в Харькове. Вражеская авиабомба отняла жизнь двух человек.
Более полусотни жителей пострадали, в том числе дети. Об этом сообщили в ГСЧС, опубликовав фото с последствиями военного преступления россиян.
Отмечается, что по состоянию на 06:30 воскресенья, 23 июня, в Харькове завершены аварийно-спасательные работы в разрушенном жилом доме.
С момента обстрела там работали 116 сотрудников ГСЧС и 24 единицы аварийно-спасательной техники.
"По этому адресу в результате попадания авиабомбы погибли два человека, еще 53 пострадали, из них три ребенка", – добавили в ведомстве.
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