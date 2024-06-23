В Харькове завершили аварийно-спасательные работы после удара РФ по жилому дому – ГСЧС

Украинские спасатели завершили разбор завалов и поиск возможных жертв на месте российского авиаудара 22 июня по пятиэтажке в Харькове. Вражеская авиабомба отняла жизнь двух человек.

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Более полусотни жителей пострадали, в том числе дети. Об этом сообщили в ГСЧС, опубликовав фото с последствиями военного преступления россиян.

Отмечается, что по состоянию на 06:30 воскресенья, 23 июня, в Харькове завершены аварийно-спасательные работы в разрушенном жилом доме.

С момента обстрела там работали 116 сотрудников ГСЧС и 24 единицы аварийно-спасательной техники.

"По этому адресу в результате попадания авиабомбы погибли два человека, еще 53 пострадали, из них три ребенка", – добавили в ведомстве.

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