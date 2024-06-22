Благодаря разрешению бить оружием США по территории РФ уничтожили целые колонны, которые готовились к вторжению в Украину – AP

В конце мая 2024 года 90 тысяч рашистов готовились к новому наступлению на границе с Украиной. Именно в этот момент Штаты разрешили бить по РФ оружием США.

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Об этом пишет Associated Press со ссылкой на украинских военных, в том числе первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка. Отмечается, что тогда американским оружием были уничтожены целые колонны оккупантов.

Журналисты рассказали, что 90-тысячная российская группировка находилась в глубине территории РФ, готовясь к новому наступлению. В первые дни, когда Украина получила разрешение от США на использование их оружия по стране-агрессору, нашим военным удалось уничтожить целые колонны оккупантов вдоль границы. В тот момент они ждали приказа о новом вторжении.

"Тогда американские артиллерийские установки HIMARS не умолкали целый день", – сообщил журналистам командир артиллерии в Харьковской области с позывным Гефест.

Агентство также пишет, что разрешение от США на применение оружия помогло украинским силам стабилизировать линию фронта на Харьковщине, однако украинские военные и чиновники настаивают на том, чтобы получить разрешение на удары с помощью ATACMS на расстояние более 100 километров (62 мили).

Напомним, ранее отмечалось, что Соединенные Штаты разрешили Вооруженным силам Украины применять американское оружие на расстояние до 100 километров вглубь российской территории. Это означает, что на основе аэродрома, с которого осуществляются авиаудары по Украине управляемыми бомбами, не могут быть поражены.

Также стало известно о том, что в Харьковской области войска страны-оккупанта приостановили свои боевые действия. Кроме того, россияне вынуждены выводить свои подразделения на доукомплектование из-за больших потерь в личном составе.

Как сообщал OBOZ.UA, США разрешили ВСУ наносить удары американским оружием по всем опасным для Украины объектам "в любом месте" на территории России. Теперь речь идет не только о вражеских силах на границе Харьковской области.

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