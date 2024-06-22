Армия РФ приостановила бои в Харьковской области и частично выводит подразделения: что происходит

В Харьковской области войска страны-оккупанта приостановили свои боевые действия. Кроме того, россияне вынуждены выводить свои подразделения на доукомплектование из-за больших потерь в личном составе.

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Об этом в субботу, 22 июня, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Он также добавил, что за минувшие сутки и по состоянию на утро враг наступательных действий в Харьковской области не проводил.

"Подразделения, которые были в районе Волчанска, Тихого и Глубокого, враг пытается выводить. Потому что они частично потеряли боеспособность. Силы обороны надежно там сдерживали и довольно удачно разбили оккупантов. Враг вынужденно частично выводит некоторые подразделения на доукомплектование", – отметил спикер ОСУВ "Хортица".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командование российской армии собирается перебросить на Харьковщину морских пехотинцев из Тихоокеанского флота, но только реальные боевые действия покажут, действительно ли это "элита" оккупационного войска. Однако сам этот факт свидетельствует о том, что на Харьковском направлении планируется активизация, рассказал военный эксперт Алексей Мельник.

– В ВСУ рассказали, что поселок Липцы на севере Харьковщины остается одной из приоритетных целей для войск России. Этот поселок расположен на высоте – это одна из господствующих высот в этом направлении. Это не дает врагу использовать пехоту для атак, однако Липцы ежедневно терпят десятки разрушительных ударов авиабомбами и артиллерией.

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