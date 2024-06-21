РФ перебрасывает в Харьковскую область морпехов с Тихоокеанского флота и собирает корабли в Азовском море: что происходит. Интервью с военным экспертом Мельником

Командование российской армии собирается перебросить на Харьковщину морских пехотинцев из Тихоокеанского флота, но только реальные боевые действия покажут, действительно ли это "элита" оккупационного войска. Однако сам этот факт свидетельствует о том, что на Харьковском направлении планируется активизация.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA выразил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Генштаб сообщает, что враг наращивает темпы наступления, за сутки произошло 95 боевых столкновений. Наиболее горячее направление на сегодня – Покровское, кроме того, враг активизировался на Торецком направлении. В Генштабе отмечают, что противник пытается прорвать оборону ВСУ. По вашим оценкам, действительно ли реальная угроза прорыва? Какое направление находится под наибольшей угрозой?

– Около сотни боевых столкновений в сутки в среднем – это уже печальная статистика последних нескольких месяцев. Иногда бывает больше сотни, иногда меньше. Это свидетельствует о стабильно высокой интенсивности боевых действий.

Обострения, возникающие на том или ином участке фронта, свидетельствуют о том, что Россия сохраняет намерения и верит, что сможет добиться оперативного прорыва, выхода в глубину украинской обороны.

Если же говорить о рисках, то надо быть очень осторожным, ведь я не владею ситуацией относительно наших линий обороны.

Что касается российской стороны, у нас есть более или менее объективная картина, но что касается нашей стороны, то по понятным причинам многие детали не раскрываются, а в официальных заявлениях, по моему мнению, иногда делается слишком большой акцент на том, чтобы успокоить общество, не вызывать излишней тревоги и паники.

Итак, сейчас идет эта критическая фаза, когда Россия обладает стратегическим преимуществом в театре боевых действий.

– По информации оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", враг планирует перебросить на Харьковское направление морпехов из Тихоокеанского флота. Значит ли это, что именно Харьковское направление может стать приоритетным противником?

– Российское командование сосредоточило в зоне боевых действий, по словам Путина, около 700 тысяч военных. Правдивая эта цифра или нет, трудно сказать. Но есть также свидетельство одного финского издания о том, что российские базы вдоль границы с Финляндией почти пусты.

С большой вероятностью можно говорить о том, что морпехи Тихоокеанского флота, которые сейчас будут сюда перебрасываться – это очередная порция так называемых добровольцев, по сути, мобилизованных разными способами, которых быстренько набрали, чему-то научили, разбавили теми, кого удалось восстановить после ранений и разных перегруппировок. Важно именно то, что морпехи считаются элитными силами. И появление их на том или ином участке фронта индикатор того, что там готовится активизация.

Трудно сказать, насколько они элитны и насколько обучены по сравнению с находящимся перед вторжением контингентом, но в любом случае это серьезный индикатор, на который нужно обращать внимание.

– В командовании Военно-морских сил ВСУ сообщили, что сейчас ударная группировка России в Азовском море существенно превышает группировку вражеского флота в Черном море. В частности, там сейчас находятся шесть кораблей – три из них являются носителями крылатых ракет "Буян-М", а три – большие десантные корабли. В ВМС предполагают, что там могут проходить обучение. Считаете ли вы, что такая концентрация кораблей в Азовском море может быть вынужденным шагом из-за того, что в Черном море флота РФ слишком опасно? Или, возможно, враг готовит новый плацдарм для наступления?

– Акватория Азовского моря сейчас имеет преимущество перед акваторией Черного моря в том, что туда проблематично достать украинскими морскими дронами. По крайней мере, для морского дрона пройти незамеченным Керченским проливом гораздо сложнее.

Итак, на мой взгляд, это основная причина, по которой Россия пытается передислоцировать корабли из Черного моря в Азовское – чтобы обезопасить их от ударов. Однако они также остаются уязвимыми для беспилотников или ракет, возможно, типа "Нептун" или ATACMS.