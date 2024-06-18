В Азовском море находится ударная группировка из шести кораблей флота РФ, три из которых являются носителями крылатых ракет проекта "Буян-М". Очевидно, оккупанты проводят обучение в Азове.

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Об этом 18 июня рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук на брифинге. По его словам, ударная группировка в Азове сейчас гораздо больше, чем в Черном море.

"Там не менее шести кораблей, из них три являются носителями крылатых ракет проекта "Буян-М", и три больших десантных корабля. Учитывая характер их действий и состав группировки, можно сделать вывод, что это учебный процесс", – сказал Плетенчук.

Он добавил: учитывая, что Азовское море достаточно мелкое и количество рекомендованных путей ограничено, военные РФ находятся в одной локации с гражданскими судами, которые используют их как своего рода "щит".

Отметим, утром 18 июня пресс-служба ВМС ВСУ сообщила, что по состоянию на шесть утра в Черном море находился один вражеский корабль, носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет.

В Азовском море – шесть вражеских кораблей, три из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет, информировали в ВМС.

В Средиземном море находился один вражеский корабль, носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет.

За сутки в интересах страны-агрессора проход по Керченскому проливу совершили: в Черное море – 12 судов, из них пять продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – три судна, из них одно двигалось из пролива Босфор.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июня в ВМС рассказали, что Россия вывела в Черное море носитель "Калибров". Общий залп крылатых ракет "Калибр" может достигать 28 единиц.

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