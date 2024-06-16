РФ вывела в Черное море носитель 'Калибров': сколько ракет могут запустить

По состоянию на утро 16 июня российская оккупационная армия продолжает держать в Черном и Азовском морях ракетоносители. Общий залп крылатых ракет "Калибр" может достигать 28 единиц.

Видео дня

В акватории Черного моря один ракетоносители, в Азовском – три. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

В Черном море общий залп крылатых ракет "Калибр" составляет до 4 ракет. В Азовском море 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 единиц.

Кроме того, российские оккупанты держат корабли в Средиземном море. Там по состоянию на утро 16 июня зафиксировано три вражеских корабля, два из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

За сутки в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили 8 судов к Черному морю, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор. В Азовское море зашло 6 судов, из них одно двигалось из пролива Босфор.

Также в ВМС ВСУ отметили, что страна-террорист РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая системы автоматической идентификации (AIS).

Напомним, российские оккупационные войска вечером 15 июня атаковали Полтаву. В городе прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска 14 июня обстреляли и нанесли авиаудары по ряду населенных пунктов Харьковщины. Один из вражеских снарядов прилетел вблизи детского сада в Купянском районе, в результате чего погибла женщина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!