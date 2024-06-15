В Харьковской области вражеский снаряд упал возле детсада: есть погибшая. Фото
Российские войска 14 июня обстреляли и нанесли авиаудары по ряду населенных пунктов Харьковщины. Разрушения и повреждения получили жилые дома, сельхозпредприятие и админздание.
Один из вражеских снарядов прилетел вблизи детского сада в Купянском районе: погибла женщина. Как прошли сутки на Харьковщине, рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
Бить по Харьковщине захватчики начали накануне после обеда. Так, около 13:45 оккупанты ударили дроном по Купянску: в городе повреждено административное здание.
Уже в 15:14 под вражеским обстрелом оказалось село Богуславка Боровской территориальной громады Изюмского района. Россияне разрушали два жилых дома, еще три были повреждены.
Пострадали мужчина и женщина, жившие в одном из домов.
Около 15:42 захватчики обстреляли село Глушковка Куриловской территориальной громады в Купянском районе. Вражеский снаряд прилетел возле детского сада: он попал в землю.
В результате обстрела погибла женщина 1966 года рождения.
В 15:50 под российским обстрелом снова оказался Купянск: в результате атаки горела крыша и комната в жилом доме.
Через пол часа, около 16:20, оккупанты обстреляли Кутузовку Ольховской тергромады. По селу россияне запустили не менее пяти КАБ.
Зафиксировано одно попадание в поле, два попадания на территории фермы, повреждена сельскохозяйственная техника. Четвертое попадание на территории частного домовладения, поврежден дом, без пострадавших. Пятое попадание – на территории неработающей фермы.
Около 16:51 захватчики обстреляли Бугаевку Волчанской территориальной громады в Чугуевском районе. Горела трава, повреждения получили два жилых дома.
С начала суток 15 июня до 08:30 утра обстрелы Харькова не фиксировались.
В то же время, рассказал Синегубов, на севере Харьковщины оккупанты трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений в районах Волчанска и Тихого. Все вражеские атаки отражены.
Между тем, на Купянском направлении произошло десять боевых столкновений с оккупантами. Враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка и Песчаное. Недалеко от Синьковки все штурмы врага отражены, в районах Петропавловки и Песчаного продолжаются бои.
Напомним, ранее стало известно, что армия России ударила по Днепропетровщине артиллерией и запустила дрон-камикадзе. Никополь, Покровская и Мировская громады оказались под вражеским огнем утром 15 июня.
Как рассказали в Днепропетровской ОВА, в результате атак возник пожар, который быстро потушили. Повреждены заведение питания, три частных жилых дома и линия электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!