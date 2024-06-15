В Харьковской области вражеский снаряд упал возле детсада: есть погибшая. Фото

Российские войска 14 июня обстреляли и нанесли авиаудары по ряду населенных пунктов Харьковщины. Разрушения и повреждения получили жилые дома, сельхозпредприятие и админздание.

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Один из вражеских снарядов прилетел вблизи детского сада в Купянском районе: погибла женщина. Как прошли сутки на Харьковщине, рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Бить по Харьковщине захватчики начали накануне после обеда. Так, около 13:45 оккупанты ударили дроном по Купянску: в городе повреждено административное здание.

Уже в 15:14 под вражеским обстрелом оказалось село Богуславка Боровской территориальной громады Изюмского района. Россияне разрушали два жилых дома, еще три были повреждены.

Пострадали мужчина и женщина, жившие в одном из домов.

Около 15:42 захватчики обстреляли село Глушковка Куриловской территориальной громады в Купянском районе. Вражеский снаряд прилетел возле детского сада: он попал в землю.

В результате обстрела погибла женщина 1966 года рождения.

В 15:50 под российским обстрелом снова оказался Купянск: в результате атаки горела крыша и комната в жилом доме.

Через пол часа, около 16:20, оккупанты обстреляли Кутузовку Ольховской тергромады. По селу россияне запустили не менее пяти КАБ.

Зафиксировано одно попадание в поле, два попадания на территории фермы, повреждена сельскохозяйственная техника. Четвертое попадание на территории частного домовладения, поврежден дом, без пострадавших. Пятое попадание – на территории неработающей фермы.

Около 16:51 захватчики обстреляли Бугаевку Волчанской территориальной громады в Чугуевском районе. Горела трава, повреждения получили два жилых дома.

С начала суток 15 июня до 08:30 утра обстрелы Харькова не фиксировались.

В то же время, рассказал Синегубов, на севере Харьковщины оккупанты трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений в районах Волчанска и Тихого. Все вражеские атаки отражены.

Между тем, на Купянском направлении произошло десять боевых столкновений с оккупантами. Враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка и Песчаное. Недалеко от Синьковки все штурмы врага отражены, в районах Петропавловки и Песчаного продолжаются бои.

Напомним, ранее стало известно, что армия России ударила по Днепропетровщине артиллерией и запустила дрон-камикадзе. Никополь, Покровская и Мировская громады оказались под вражеским огнем утром 15 июня.

Как рассказали в Днепропетровской ОВА, в результате атак возник пожар, который быстро потушили. Повреждены заведение питания, три частных жилых дома и линия электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.