Армия России ударила по Днепропетровщине артиллерией и запустила дрон-камикадзе, возник пожар. Фото

Российская оккупационная армия ранним утром 15 июня атаковала Днепропетровщину с помощью дронов-камикадзе и артиллерии. Под обстрелом оказались Никополь, Покровская и Мировская общины.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. В результате атак возник пожар, который быстро потушили.

Повреждено заведение питания, три частных жилых дома и линия электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.

В прошлые сутки враг также не прекращал обстреливать Никопольщину.

Ранее сообщалось, что село Липцы, расположенное в 30 км к северу от Харькова, и в 60 км от российского Белгорода, из-за постоянных российских обстрелов превращается в уничтоженный оккупантами Бахмут. Большинство жилых домов в населенном пункте стали руинами, снарядами уничтожены сразу по несколько подъездов, везде видны воронки от взрывов.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 14 июня, российские оккупационные войска обстреливали Купянский и Харьковский районы Харьковской области. Под ударом оказались деревни Кутузовка и Глушковка, в последнем погибла мирная жительница.

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