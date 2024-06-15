'Бахмут по-харьковски': военные показали, как выглядят Липцы, которые постоянно обстреливают оккупанты

Село Липцы, расположенное в 30 км к северу от Харькова, и в 60 км от российского Белгорода, из-за постоянных российских обстрелов превращается в уничтоженный оккупантами Бахмут. Большинство жилых домов в населенном пункте стали руинами, снарядами уничтожено сразу по несколько подъездов, везде видны воронки от взрывов.

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Как выглядит село, ежедневно находящееся под огнем террористов в Telegram показали военные подразделения "Острые картузы". Бойцы отметили, что, кроме них самих, нескольких воинов, в населенном пункте больше нет военных – только мирные жители.

"Смотрите, какая апокалиптическая картина. Бахмут по-харьковски. Сюда был прилет очень мощного дерьма, разбил и сжег 5-этажку, уничтожил гаражи, убил собачку, к сожалению. Никакой военной техники здесь не стоит", – комментировал увиденное военный.

На кадрах виден настоящий апокалипсис: заваленные многоэтажки, выжженные дотла дома, гаражи, автомобили, целые улицы, следы от взрывов и изуродованная земля. Находиться в селе Липцы очень опасно.

Напомним, накануне начальник разведки 3 батальона оперативного назначения бригады "Спартан" на псевдо "Баракуда" объяснил, что россияне отчаянно стремятся захватить Липцы прежде всего из-за трассы, соединяющей этот населенный пункт с Харьковом. Чтобы закрепиться на ней, противник не останавливается даже перед значительными потерями в живой силе.

Силы обороны истощают врага и прилагают максимальные усилия, чтобы не дать ему закрепиться на желаемых позициях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 июня в ISW сообщили, что ВСУ возобновили утраченные позиции в Харьковской области. А именно в направлении села Липцы севернее областного центра.

– Полковник запаса Петр Черник выразил мнение, что, несмотря на относительно стабильную ситуацию на Харьковщине сейчас, нужно помнить, что у захватчиков планы не изменились. Хотя интенсивность боев с начала наступления врага существенно уменьшилась.

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