'Удобная высота для атаки на Харьков': военный объяснил, почему оккупанты хотят захватить Липцы. Видео

Российские захватчики на севере Харьковщины, в частности, пытаются захватить населенный пункт Липцы. В первую очередь, их интересует трасса, соединяющая этот населенный пункт с Харьковом – и чтобы закрепиться на ней, противник не останавливается даже перед значительными потерями в живой силе.

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Причин, по которым врагу нужен контроль над населенным пунктом и трассой – несколько, в частности, высота удобная для атаки на Харьков. Об этом заявил начальник разведки 3 батальона оперативного назначения бригады "Спартан" с псевдо "Баракуда" в эфире телеканала "КИЕВ24".

Он отметил, что на северо-западе Харьковщины захватчики отчаянно пытаются захватить Липцы.

"Враг сосредотачивает свою активность, штурмует маленькими группами, пытается закрепиться. Но мы истощаем его боевой потенциал, не даем этого сделать, прилагаем максимальные усилия. Уничтожаем его там, где он пытается накопиться, знаем его логистические маршруты, выслеживаем и уничтожаем", – рассказал "Барракуда".

Причин, по которым захватчиков в попытках закрепиться в Липцах и на трассе, соединяющей этот населенный пункт с Харьковом, по мнению защитника – несколько.

"Это, во-первых, удобная высота. Во-вторых, для того чтобы закрепиться на этой трассе и улучшить свое логистическое передвижение. Чтобы как можно быстрее довозить и БК, и пехоту, и контролировать, прежде всего, чтобы мы этого не делали", – отметил "Баракуда".

В то же время, он констатировал, что в бой российское командование бросает исключительно пехоту: тяжелую технику захватчики берегут.

"Он (враг. – Ред.) точно так же задействует пехоту. Пытается пехотой просачиваться, закрепляться. Технику не задействует большую, потому что она сразу уничтожается. Мы ее сразу замечаем и уничтожаем", – резюмировал воин.

Напомним, накануне, 13 июня, стало известно, что у НАТО потери армии РФ в Харьковской области оценили как "астрономические". По крайней мере, именно так охарактеризовал их в разговоре с журналистами неназванное чиновник Альянса.

По оценкам НАТО, ежедневно в мае российская армия теряла почти тысячу человек убитыми. При этом добиться заявленной цели – создания "буферной зоны" на украинской территории – Москве так и не удалось.