'Цифра астрономическая': чиновник НАТО заявил о масштабных потерях армии РФ на Харьковщине

Армия страны-агрессора России во время нового наступления на севере Харьковской области в мае могла ежедневно терять по тысяче оккупантов погибшими. В то же время Москва может оперативно восполнять свои потери, посколько каждый месяц набирает до 30 тысяч новых военнослужащих.

Видео дня

Об этом на условиях анонимности сказал чиновник НАТО во время общения с журналистами, передает "ЕП". Он отметил, что "успехи" Москвы на Харьковщине достались ей очень дорогой ценой.

Не смотря на это, российским оккупантам не удалось создать так называемую буферную зону, о чем заявил российский диктатор Владимир Путин.

"Достижения в Харьковской области, похоже, достались России достаточно дорогой ценой. Россия, вероятно, несла потери почти по 1000 человек в день в мае, что является достаточно астрономической цифрой", – сказал чиновник Североатлантического альянса, уточнив, что речь идет именно о погибших.

Также он добавил, что ситуация на этом участке фронта благодаря Силам обороны Украины стабилизировалась, а подконтрольные РФ территории фрагментированы.

Напомним, что в отчете Института изучения войны (ISW) за 11 июня сказано, что ВСУ восстановили утраченные позиции на Харьковщине. А именно – в направлении села Липцы, севернее областного центра.

Отмечается, что геолокационные кадры за 11 июня показывают: во время позиционных боев украинские силы восстановили позиции вдоль дороги O-212553 к юго-востоку от Глубокого, что к северо-востоку от Липцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме подчеркнули, что наступление российских войск на севере Харьковщины больше не является стратегически опасным. Оккупанты захватили лишь небольшую полосу территории вдоль своей границы, понеся на этом участке огромные потери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!