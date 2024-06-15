Оккупанты нанесли удар по Полтавщине: первые детали

Российские оккупационные войска в субботу вечером, 15 июня, атаковали Полтаву. В городе прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

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Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин. "Враг атакует Полтавщину! Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

По предварительным данным, РФ атаковала Полтавщину с помощью Искандер-М из Курской области.

Местные жители сообщают, что в Полтаве прогремели 4 взрыва.

Кроме того, взрывы фиксируют и в Полтавском районе.

Других деталей и информации о последствиях нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская оккупационная армия ежемесячно использует 3200-3500 управляемых авиабомб, направленных исключительно на удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Цель окупантов – внушить страх в людей.

Напомним, ранее стало известно, что армия России ударила по Днепропетровщине артиллерией и запустила дрон-камикадзе. Никополь, Покровская и Мировская общины оказались под вражеским огнем утром 15 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска 14 июня обстреляли и нанесли авиаудары по ряду населенных пунктов Харьковщины. Один из вражеских снарядов прилетел вблизи детского сада в Купянском районе, в результате чего погибла женщина.

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