Россия за месяц использует до 3500 КАБов по мирному населению Украины, – Зеленский

Российская оккупационная армия ежемесячно использует 3200-3500 управляемых авиабомб, направленных исключительно на удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Цель оккупантов – внушить страх в людей.

Видео дня

Они стремятся заставить людей покинуть свои города и деревни, чтобы Россия могла захватить их. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

"Россия использует в месяц 3200-3500 КАБов, это guided aerial bombs, исключительно по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре. Чтобы люди боялись и люди бежали из того или иного города, из того или иного общества, а Россия имела возможность оккупировать эти села и города. И это главная цель", – заявил лидер Украины.

Президент подчеркнул, что в этом российский диктатор Владимир Путин повторяет действия лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

"Так же как делал Гитлер, – "ковровая" бомбардировка – все то же, как одна методичка", – добавил Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Саммит мира. В мероприятии примут участие около 100 стран и международных организаций. Глава государства отметил, что на этом мероприятии вместе с партнерами "должны приложить все усилия, чтобы положить конец войне".

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал цинические условия, которые в очередной раз выдвинул кремлевский диктатор Владимир Путин для начала переговоров с Киевом. Он призвал не доверять этим "предложениям", поскольку российский лидер не остановится в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!